Шуляк подтвердил, что в ночь на 20 февраля 2014 года в Октябрьском дворце находились "ВВ-шники"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил в ходе видеодопроса в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

«С 19 на 20 февраля в Октябрьском дворце находилась часть личного состава внутренних восйк. Но они отступили утром 20-го, поскольку протестующие начали наступление по Институтской, чтобы «ВВ-шников» протестующие не окружили», - сказал экс-командующий.

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Шуляк подчеркнул, что приказал бойцам внутренних войск отступать, поскольку несколько из них получили ранения.

По словам командующего, они отступили до пересечения с улицей Ольгинськой