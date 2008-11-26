У Тимошенко решили отмечать Новый год и Рождество неделю кряду

Празднование Нового года и Рождества в Украине продлится 7 дней. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на сайте парламента.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Украины от 24 ноября 2008 г. №1458-р, для создания благоприятных условия для празднования 1 января - Нового года, 7 января – Рождества Христова, а также рационального использования рабочего времени, Кабмин рекомендует руководителям предприятий, учреждений и организаций (за исключением органов Пенсионного фонда, Украинского государственного предприятия почтовой связи "Укрпочта", Государственного казначейства и банковских учреждений) перенести в порядке и на условиях, установленных законодательством, в 2009 году для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочие дни с пятницы 2 января - на субботу 10 января, с понедельника 5 января - на субботу 24 января, со вторника 6 января - на субботу 7 февраля.

Специальный режим работы банков и их учреждений в указанные дни устанавливает Национальный банк.