К Порошенко на Банковую пришли сотни националистов с файерами и "требованиями"

Перед кордоном нацгвардейцев и полицейских, которые сформировали два больших ряда на пути к Администрации президента, митингующие зачитали обращение к Петру Порошенко относительно "политических преследований политзаключенных", сообщает "Украинская правда".

Митингующие бросили несколько фаеров и снежки. После озвучивания заявления двинулись к Майдану Независимости, где и завершили свою акцию.

Как известно, во время подготовки к мероприятиям по случаю "Марша миллионов" – шествия, которое состоялось в Киеве в этот день в 2013 году в рамках акций против разгона Евромайдана – улицу Крещатик перекрыли.

В Киевсовете сообщили, что заявку на проведение акций в четверг на Крещатике подало лишь "Доровольческое движение ОУН" Николая Коханивского.

В заявке было указано, что акция начнется в 15:00 и ее участники пойдут к Администрации президента с требованием "освободить политзаключенных и отстранить Леонида Кучму и Виктора Медведчука от Минского процесса".