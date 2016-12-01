Экс-президенты Балтийско-Черноморского региона объявили о создании миротворческого центра

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее заявление участников 1-го Балтийско-Черноморского форума «Через диалог к доверию и миру» зачитал экс-президент Украины Леонид Кравчук сегодня в Киеве.

«Мы, участники 1-го Балтийско-Черноморского форума, собравшиеся в Киеве 1 декабря 2016 года, обращаемся к гражданскому обществу стран региона, к деятелям, культуры, искусства, социальным мыслителям, профессионалам сферы гуманитарных наук, ведущим ученым, религиозным деятелям и средствам массовой информации с предложением к сотрудничеству. Мы верим, что главы и руководители государств поддержат нашу инициативу», - говорится в документе.

Читайте такжеКучма озвучил зависящий от Януковича сценарий, по которому "и Крым был бы наш, и на Донбассе такого бы не было"

Участники форума констатируют, что Балтийско-Черноморское цивилизационное пространство образуется странами, которые в результате интенсивного, подчас даже насильственного взаимопроникновения, народов, этносов, верований и культур имеют многовековую общую историю. Это уникальное сочетание общего и особенного единства в разнообразии делает регион Центральной и Восточной Европы плодотворным для создания новых форм добрососедского, ответственного, миротворческого сотрудничества.

«Принимая во внимание, возрастание глобальных и региональных вызовов и угроз в результате глубокого системного кризиса на рубеже XX–XXI веков, мы отмечаем назревшую потребность в новых методах и способах диалога, доверия, согласия, взаимного уважения и консенсуса», - отмечают подписанты.

«Мы объединяемся для совместной целенаправленной практической миротворческой деятельности под эгидой создаваемого Международного центра балтийско-черноморских исследований и консенсусных практик в день 25-летия Всеукраинского референдума, в год 25-летия прекращения существования Советского Союза и подписания Соглашения о Содружестве независимых государств (Беловежский консенсус, декабрь 1991), накануне столетия большевистского переворота 1917 года в Российской империи», - сказано в сообщении.

«Только демократия, которая является залогом мирного сосуществования и сотрудничества; только мир – полный отказ от войн и агрессий; только сообщество народов Европы способно обеспечить решение на континенте спорных вопросов мирными средствами с помощью доброй воли и взаимного уважения», - подчеркивается в документе.

Участники форума выступают за мир в Европе и глобальном сообществе на основе принципов открытости, ответственности, консенсусности и созидания.

Читайте такжеКравчук раскритиковал "нормандский" формат за секретность и отсутствие решений

«Мы убеждены, что, объединив усилия, народы Балтийско-Черноморского пространства способны в современных условиях выработать новую методологию и практику нравственной оценки прошлого, преобразования настоящего и целостного предвидения будущего. Люди ждут, и это наша общая цель, на основе платформы совместных действий способствовать формированию такой системы ценностей, которая обеспечит взаимопонимание и взаимную поддержку, своевременный и плодотворный диалог идей и людей, поколений и мировоззрений, народов и государств», - говорится в документе.

Заявление подписали: Геннадий Бурбулис (госсекретарь РСФСР (1991-1992), Лех Валенса (президент Польши (1990-1995), Валдис Затлерс (президент Латвии (2007-2011), Леонид Кравчук (президент Украины (1991-1994), Леонид Кучма (президент Украины (1994-2004), Вітаустас Ландсбергис (председатель Сейма Литвы (1992, 1996-2000), Петр Лучинский (президент Молдовы (1996-2001), Арнольд Рейтель (президент Эстонии (2001-2006), Станислав Шушкевич (председатель Верховного Совета Беларуси (1991-1994), Виктор Ющенко (президент Украины (2005-2010).