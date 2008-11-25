Черновецкому пообещали, что его теперь узнают и в Москве

Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ в связи с днем своего рождения принял подарки и поздравления от представителей дипломатического корпуса, аккредитованных в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня состоялась встреча Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО с многочисленными послами, которых возглавлял дуаен Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации в Украине Виктор ЧЕРНОМЫРДИН.

Встреча состоялась в Киевской администрации, на ней мэр Киева был с женой Алиной АЙВАЗОВОЙ и внучкой Алиной.

Представители дипкорпуса подарили мэру столицы Украины картину художника Козловского, на которой изображена Софийская площадь с памятником Богдану Хмельницкому в Киеве.

В.ЧЕРНОМЫРДИН отметил, что всем им небезразлично, как развивается столица Украины, и сказал, что знает, насколько сложно управлять таким большим городом и сколько сил для этого необходимо. В связи с этим он добавил, что все послы желают Киевскому городскому председателю успехов и крепкого здоровья.

«Мы знаем, вас любят киевляне, а теперь будут знать и в Москве», - добавил В.ЧЕРНОМЫРДИН.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ поблагодарил за подарки и поздравления и признался: «Я всю ночь не спал, думал, как пройдет для меня этот нелегкий день».

По словам Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, его жизнь состоялась, и сегодня он гордится тем, что является мэром Киева.

В интервью журналистам после проведенной встречи Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что его жизнь – «жизнь простого советского парня», который 40 из 57 своих лет прожил при социализме.

Он сообщил, что был сегодня на кладбище, на могиле своей мамы, и молился за нее в церкви. Он сказал, что именно мама научила его любить людей, которые нуждаются в заботе. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ также подчеркнул, что для него она самая любимая женщина в мире.

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что всего в своей жизни добился своими силами и своими руками, но при этом подчеркнул: «Мое счастье не в деньгах, а в том, что я полностью отдан сегодня служению киевлянам и Киеву, а затем уже – своей семье».

Он выразил сожаление в связи с тем, что мало бывает в семье, и сказал, что благодарен своим близким за понимание. Особую благодарность он высказал своей жене, которая всегда, по словам мэра, его понимает, и которая отдала ему 30 лет своей жизни. Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ сказал, что когда они только познакомились, ей было 17 лет, и это была девушка его мечты.

Городской председатель похвастался, что получил сегодня уже сотни поздравлений не только от своих близких, но и сотни поздравлений киевлян, которым он намерен отправить письмо благодарности с «частичкой своего сердца».

На вопрос, какой он больше всего хочет получить подарок в свой день рождения, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ ответил: «Главный подарок для меня – это мои внуки. Их четверо. Все они Лёни и Алины в честь меня и моей жены, Кроме одного Вани, который имеет фамилию моего зятя Супруненко – депутата Киевсовета. Это главный подарок – их любовь ко мне. Я их страшно люблю».

Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ подчеркнул, что счастлив. По его словам, хоть он сегодня и получил самые обычные подарки, но главным для него является любовь близких. Так от внучки он получил утром «замечательный нежный поцелуй». «И она соврала, что любит меня больше, чем бабушку», - добавил Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ.

Жена, в свою очередь, сообщила прессе, что ей очень сложно было выбрать подарок для своего мужа, у которого все есть, и поэтому подарила фотографию, на которой она с внучкой Алиной. «В этой фотографии много любви. Я подарила ему свою любовь», - сказала А.АЙВАЗОВА.