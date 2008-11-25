Черновецкому - 57, праздновать будут скромно

Сегодня киевскому городскому голове и председателю Киевской городской государственной администрации Леониду Черновецкому исполняется 57 лет.

Как стало известно "Газете по-киевски"от заместителя мэра Ирэны Кильчицкой, мэр отпразднует свой день рождения уже после работы в семейном кругу. Масштабное празднование состоится позже - через неделю.

По словам Кильчицкой, близкие друзья Черновецкого не делают случайных подарков. "Мы задолго обсуждаем с близкими именинника, что ему было бы особенно приятно в данный момент... Дело в том, что Леонид Михайлович очень любит получать подарки и всегда им искренне радуется. И выбираем подарок мы в зависимости от его состояния и хобби в каждый конкретный момент", - сказала она.

До дня рождения Ирэна Кильчицкая не согласилась рассказать, какой она приготовила подарок мэру в этот раз.

Ранее Леониду Черновецкому дарили цифровой фотоаппарат, запонки, розы, изделия из стекла. А в музее подарков, который мэр открыл в прошлом году, хранятся вино, иконы и картины.