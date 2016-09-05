Чем на самом деле занимался сын Черновецкого в Барселоне: эксклюзивное расследование "Грошей"

В Испании за решеткой оказывается сын бывшего мэра Киева Степан Черновецкий. Его обвиняют в отмывании десятков миллионов евро, он свою вину отрицает и через месяц его отпускают, так же неожиданно, как и задерживают. "Гроші" провели эксклюзивное расследование и раскрывают тайны самого громкого дела: чем на самом деле занимался Степан Черновецкий в Барселоне и что ему грозит.

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Так как испанская полиция не спешит делиться каким-то подробностями дела, команда "Грошей" уехала в Испанию, чтобы самостоятельно найти ответы на вопросы.

В первую очередь они отыскали дом в испанском городке Сагаро, который арендовал Степан Черновецкий. После этого "Гроші" отправились искать "след" Черновецкого-младшего в Барселоне.