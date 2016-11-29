Глава МИД Франции перед встречей в Минске выступил за сохранение санкций против России

Об этом сообщает Reuters.

Эро заявил, что отмена санкций ослабит усилия по разрешению кризиса в Украине и сделает Москву победительницей.

"Это привело бы к ослаблению цели по решению этого конфликта и стало бы победой для тех, кто поставил под угрозу безопасность страны", - подчеркнул Эро перед встречей глав МИД стран "нормандского формата" в Минске относительно выполнения положений соглашения о прекращении огня на востоке Украины.

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Комментируя определенные призывы во Франции, которые звучат особенно со стороны одного из лидеров президентской предвыборной гонки Франсуа Фийона об отмене санкций, Эро сказал, что это равноценно означало бы уступить Москве.

"Отказ от Минских соглашений была бы ошибкой для наших стратегических интересов", - заявил Эро.

Как сообщал УНИАН, известный своей пророссийской позицией бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон стал кандидатом в президенты страны от консерваторов. Французы избрали его по итогам двух туров "праймериз", результаты которых стали оказались неожиданными, поскольку одним из соперников Фийон был фаворит гонки Николя Саркози.