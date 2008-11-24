Ющенко рассказал, почему поссорился с Тимошенко

Президент Виктор Ющенко считает, что их с премьером Юлией Тимошенко разъединили взгляды на воплощение идей Майдана.

В интервью 5 каналу он отметил, что в общей идее революции "все были едины".

"Другая плоскость – как видеть реализацию этих дел", - сказал Ющенко, прибавив, что их с Тимошенко "начали разъединять взгляды, которые касаются ежедневной жизни".

"Как начинался 2005 год. Вносится идея национализации 3,5 тысяч предприятий, которые уже тогда имели приблизительно 45 млрд. долларов рефинансирования. Я не мог поддержать эту идею. Это разные позиции, скорее даже другая рыночная идеология", - констатировал он.

"Потом возникает идея с 1 января 2008 года иметь профессиональную армию. Я не согласился, потому что это невозможно. В конце концов, эта путанная доктрина привела к тому, что мы и в 2010 году не можем иметь профессиональной армии. Это политическая смакота вокруг серьезных вещей", - сказал Ющенко.

Он также прибавил, что "то, что происходит в парламенте, – это внутреннее дело страны, по которому не стоит делать никаких внешних консультаций ни с кем".

По его словам, "это не проблемы Майдана, это проблемы не просто даже экономической целесообразности". "За этим стоит большая политика, и иногда далеко не национальная. Национальные приоритеты начинают путаться с собственными политическими интересами", - сказал президент.

"Возник вопрос – где твоя позиция, на какой ты стороне, ты малорусский политик, ты хохол или ты политик, который может формировать национальные приоритеты и реализовывать?", - отметил Ющенко.

Украинская правда