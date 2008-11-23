Мороз считает, что «голые короли» уводят Украину от Майдана

Сегодня президент и премьер, которые пришли к власти благодаря Майдану, пытаются его забыть, убежден лидер Соцпартии Олександр Мороз. Накануне годовщины помаранчевой революции он заявил, что памяти о событиях 2004 года боятся нынешние правители украинского государства, сообщили УНИАН в пресс-службе СПУ.

«Они обещали каждый год выходить к людям на Майдан и отчитываться о проделанной работе. Однако… Пора платить по векселям доверия. А короли – голые. Они боятся Майдана. Память о нем у людей становится политическим приговором для этих персон. Собрав Майдан, они еще раз убедились бы, что люди во всем разобрались и не позволят им приватизировать символ и дух Майдана, присвоить его высокие идеалы.

А сегодня Украину ведут в направлении, противоположном вектору Майдана. Вспомните его лозунги и призывы: «Бандитам тюрьмы!», «Разделить бизнес и власть!», «Не допустить узурпации власти», «Закон один для всех», «Справедливость есть…» и т.д. Все, что делают авторы этих призывов, противоположно их содержанию. К тому же, они пренебрегают Конституцией, законами, правами людей. Они за европейский выбор через Азию прежних времен. Ошибки ли это? В том-то и дело, что это суть нынешней власти».