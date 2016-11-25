РФ обвинила Украину в намерениях провести ракетные стрельбы в районе оккупированного Крыма

Об этом сообщили в Росавиации.

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"В нарушение всех международных соглашений Украина в одностороннем порядке приняла решение о проведении ракетных стрельб в суверенном воздушном пространстве Российской Федерации в районе полетной информации "Симферополь". 24 ноября 2016 года Украиной был издан НОТАМ (авиационное уведомление) об активировании опасных зон в воздушном пространстве в связи с планируемыми 1 и 2 декабря 2016 года ракетными стрельбами", - говорится в сообщении Росавиации.

Российское ведомство, в свою очередь, требует незамедлительно отменить данное решение.

Стоит отметить, что в сообщении, обнародованном Россией, которая аннексировала Крым, опираются на нормативы международного права.