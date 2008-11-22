Ющенко призвал мир осудить преступления советского режима

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает международное сообщество осудить преступления тоталитарного советского режима.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, об этом он сказал сегодня в Киеве, выступая на Международном форуме «Народ мой всегда будет!» в рамках ознаменования 75-й годовщины Голодомора в Украине.

В мероприятии также принимают участие президенты Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, Латвийской Республики Валдис ЗАТЛЕРС, Литовской Республики Валдас АДАМКУС, Республики Польша Лех КАЧИНСКИЙ. Всего на форуме представлены делегации 44 держав мира, а также международные организации - Европейский парламент, ЮНЕСКО, Парламентская ассамблея Совета Европы.

«Сегодня нас объединила память об одной из наибольших катастроф в истории человечества и жизни Украины - преступлении геноцида - Голодоморе на нашей земле», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он привел аргументы в пользу того, что голод в Украине имел искусственный характер и был спланированной политикой против украинских крестьян - наиболее самодостаточного слоя общества 1930-х годов.

«Голод был выбран как орудие усмирения украинского народа. Целью было обескровить Украину, подорвать ее силы и таким образом устранить возможность возобновления государственности», - сказал Президент.

Таким методом были безжалостно погублены миллионы невинных людей, половина из которых - дети. Одновременно истреблялась интеллигенция, писатели, научные работники, учителя, священники - все, кто мог оказывать хоть малейшее интеллектуальное сопротивление. Более того, коммунистический режим десятилетиями пытался убить и саму память о них - участниках этой трагедии.

«Все упоминания о трагедии были запрещены и строго карались», - констатировал В.ЮЩЕНКО.

По его словам, первые попытки донести миру слово правды о Голодоморе были сделаны в 30-е годы британскими журналистами Гаретом Джонсом и Малкольмом Маггериджем, другими исследователями, дипломатами, людьми доброй воли из Британии, Германии, Италии, многих других стран.

«Против этих, к сожалению, единичных действий Советский Союз привычным способом организовал пропаганду и дезинформацию, которая наиболее ярко проявилась в возвышенных репортажах Волтера Дюранти, впоследствии лауреата Пулитцеровской премии. Наш голос, нашу боль, наш крик мир не услышал. Мы будем всегда помнить всех праведников, кто встал на защиту Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что теперь усилия по донесению правды об этой трагедии украинской нации услышаны миром.

«С не меньшей болью вспоминаем политику морального нейтралитета и невмешательства, которой придерживались в те годы ведущие страны мира. Именно поэтому с надеждой и верой в справедливость мы восприняли тот факт, что нынешнее мировое шествие украинства в чествование памяти о жертвах Голодомора услышано международным сообществом. Мы благодарны миру за солидарность и поддержку», - сказал Президент.

От имени Украинского государства он выразил благодарность всем государствам и международным организациям, которые признали Голодомор 1932-1933 годов актом геноцида, осудили его как преступление против человечества и почтили память миллионов невинных жертв.

Президент также поблагодарил все церкви и религиозные общины, которые сегодня вместе с Украиной. Особо В.ЮЩЕНКО поблагодарил Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I и Папу Римского БЕНЕДИКТА XVI, которые, почитая память жертв Голодомора, вместе со своими прихожанами молитвой присоединяются к поминанию невинно убиенных.

В.ЮЩЕНКО процитировал обращение по случаю 75-й годовщины Голодомора Его Всесвятости ВАРФОЛОМЕЯ I: «...ужасы ХХ века не сломили хребет нации, не сделали из украинца раба и послушного исполнителя чужих намерений... В мировой истории за все время существования человечества не было такой трагедии, чтоб за один мирный год уничтожить больше людей одной нации, чем было уничтожено за несколько лет войны. И кто что бы ни говорил, как бы ни пытался приуменьшить зло, это явный признак геноцида».

По словам Президента, Украина всегда будет благодарна Роберту Конквесту и Джеймсу Мейсу - американским исследователям, которые первыми открыли миру правду о Голодоморе.

«Мы отдаем дань уважения всем, кто вместе с нами пролагает путь к восстановлению исторической справедливости», - сказал глава государства.

Оценивая последствия голода для Украины, Президент назвал самым главным то, что как нация украинцы смогли выстоять в этой трагедии.

«Самое главное: Украина выстояла и Украина победила. Победила правда, победила историческая справедливость. Так есть и так, безусловно, будет. Народ мой есть. Народ мой всегда будет. Навеки вечные», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В своем выступлении он призвал международное сообщество осудить все преступления тоталитарного советского режима.

«От имени Украинского государства я призываю все народы объединиться для общего суда над тоталитарным коммунистическим режимом. Я призываю осудить любые попытки реабилитировать и оправдать преступления Сталина и его опричников. Я призываю объединиться всех людей доброй и честной воли, чтобы никогда не допустить повторения политики пренебрежения к человеку, к его правам, к национальному суверенитету независимых государств», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент вспомнил о других преступлениях коммунистического режима.

«Трагедия Украины - не исключение, а один из наиболее впечатляющих примеров политики ненависти к человеку, которая была воплощена коммунистическим режимом. Сегодня я хочу вспомнить и почтить память о трагедиях других народов. Я вспоминаю голод в Казахстане в 1931 году, истребивший почти 2 миллиона казахов. Я вспоминаю искусственный голод на Северном Кавказе. Я вспоминаю Катыньский расстрел польских офицеров. Я вспоминаю вторжение Советского Союза в Эстонию, Латвию и Литву в 1939 году. Я вспоминаю массовые депортации народов СССР - крымских татар, поволжских немцев, венгров, болгар, финов, калмыков, ингушей, чеченцев, карачаевцев, балкарцев, ногайцев, турок-месхетинцев, понтийских греков. Я вспоминаю Куропаты вблизи Минска. Я вспоминаю Быковню. Я вспоминаю подавление Венгерской революции 1956 года и расстрел Пражской весны в 1968 году. Я вспоминаю уничтоженных ГУЛАГом сотни тысяч россиян, представителей других братских народов. Я вспоминаю и говорю - этому нет, и не может быть забвения», - сказал В.ЮЩЕНКО.

*** По состоянию на 17 ноября Голодомор актом геноцида прямо признали 13 государств (в хронологическом порядке): Эстония, Австралия, Канада, Венгрия, Литва, Грузия, Польша, Перу, Парагвай, Эквадор, Колумбия, Мексика и Латвия.

Свое слово о Голодоморе как геноциде сказали США. В Компендиуме социальной доктрины Ватикана указано, что в ХХ веке против украинцев был совершен геноцид. Голодомор геноцидом признала Балтийская Ассамблея, в которую входят Эстония, Латвия и Литва. Голодомор геноцидом признали законодательные органы 22-х административно-территориальных единиц 7 стран мира: Австралии, Аргентины, Бразилии, Великобритании, Испании, Италии, Канады и Португалии.

Европейский парламент признал Голодомор преступлением против украинского народа и против человечности. ООН, ЮНЕСКО и ОБСЕ приняли документы, в которых чествуется память жертв Голодомора. Подобные документы приняли законодательные органы шести государств: Аргентины, Испании, Чили, Чехии, Словакии и России (которая вместо слова «Голодомор» употребляет фразу «голод 30-х годов»), а также двух административно-территориальных единиц Аргентины.