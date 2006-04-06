Ющенко не верит в ”помаранчевую” коалицию?

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО называет решение Совета партии «Народный Союз Наша Украина» одобрить протокол о намерениях участников коалиции демократических сил «началом переговорного процесса по созданию коалиции».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам в Киеве. По словам В.ЮЩЕНКО, «не является большой тайной, что мы стремились и стремимся создать демократическую коалицию в кругу помаранчевых сил». Как отметил Президент, у Украины сейчас есть хороший шанс ближайшие четыре года прожить стабильно, и для этого нужна коалиция.

С другой стороны, заметил В.ЮЩЕНКО, нужно быть честными, признавая, что восемь месяцев назад такая коалиция уже создавалась, но она распалась. При этом Президент риторически спросил: “Уроки вынесены? Те проблемы, которые демонтировали предыдущую коалицию, решены?”.

По словам В.ЮЩЕНКО, то, насколько продолжительной может быть эта коалиция, зависит от «доверия, искренности, декларированных ценностей и личного поведения». При этом он отметил, что именно эти вещи были самыми тяжелыми, когда в начале прошлого года формировалась и действовала аналогичная коалиция.

В то же время В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что также нужно учитывать то, что в государстве есть треть избирателей, которые во время парламентской гонки отдали преимущество другой, не «помаранчевой» политической силе. «Я не хотел бы, чтобы, говоря о коалиции помаранчевых сил, страна оказалась перед выбором де-факто разделения страны. Это близорукая политика, которая не нужна Украине», - заявил Президент.

По его мнению, вряд ли в Украине можно будет чувствовать себя комфортно, если будут подниматься вопросы федерализма, так называемой языковой проблемы, межконфессиональных отношений, антиевропейская или антинатовская тематика и тому подобное.

Поэтому, по словам В.ЮЩЕНКО, формируя новую демократическую коалицию, нужно «найти в себе мужество давать ответы на то, чтобы такого типа рецидивы не были реанимированы в будущей украинской политике».

Как сообщал УНИАН, Совет НСНУ на заседании 5 апреля одобрил протокол о намерениях участников коалиции демократических сил.

В протоколе отмечается, что в основе объединения блока «Наша Украина», Блока Юлии Тимошенко и Социалистической партии Украины лежит стремление реализовать программу Президента, направленную на обеспечение постоянного социально-экономического роста и улучшение благосостояния граждан, утверждение гражданского общества, обеспечение прав и свобод человека, свободное развитие бизнеса и поддержку частной инициативы, а также необратимость евроинтеграционных процессов.

Протоколом также предусматривается создание рабочей группы для подготовки текста соглашения о коалиции депутатских фракций в Верховной Раде пятого созыва.