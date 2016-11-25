Адвокат Януковича просит Луценко возбудить дело из-за срыва заседания по делу экс-"беркутовцев"

Об этом Сердюк сказал журналистам в Ростове-на-Дону после переноса судебного заседания, на котором Святошинский райсуд Киева должен допросить Януковича в режиме видеоконференции.

«Мы по результатам сегодняшнего заседания увидели прямые факты препятствования правосудию в Украине. Было принято, как известно, решение суда, обязательное для всех, о необходимости проведения допроса. Уже вчера начала распространяться информация о возможном блокировании Киевского следственного изолятора с целью срыва сегодняшнего заседания», - сказал Сердюк.

По его словам, «не было принято со стороны полиции никаких необходимых юридических действий, направленных на обеспечение доставки подсудимых в суд».

«В данной ситуации я усматриваю в действиях полиции состав преступления, предусмотренного статьей 367 Уголовного кодекса - служебная халатность. Также усматриваю состав преступления в действиях лиц, которые блокировали доставку экс-сотрудников «Беркута», - статья 374 Уголовного кодекса Украины, а именно нарушение права человека на защиту», - сказал адвокат.

Сердюк обратился к генеральному прокурору с требованием немедленного внести эту информацию в Единый реестр досудебных расследований, открыть уголовные производства по этим двум фактам и обеспечить немедленное расследование.

Читайте такжеСторона обвинения не заинтересована в срыве відеодопиту Януковича - прокурор

Как сообщал УНИАН, в мае этого года суд по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года, решил допросить в режиме видеосвязи Януковича как свидетеля в этом деле.

Сегодня Янукович в Ростовском суде вышел на видеосвязь со Святошинским райсудом, однако активисты заблокировали выезд из Лукьяновского СИЗО, и обвиняемых не смогли доставить в суд.

Судебное заседание было перенесено на 28 ноября на 13.00 по киевскому времени.

Янукович заявил о готовности явиться на допрос в режиме видеосвязи 28 ноября.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранительные органы обеспечат доставку пяти подсудимых бывших «беркутовцев» в Святошинский райсуд на видеодопрос Януковича, в случае технической возможности, но не вступать в силовой конфликт с активистами возле СИЗО.