Минюст просит НАПК исправить нарушения в порядке проверки е-деклараций

Министерство юстиции Украины просит НАПК исправить нарушения, допущенные при разработке порядка проведения контроля и полной проверки электронных деклараций, а также при разработке порядка осуществления мониторинга образа жизни чиновников.

Об этом сообщил заместитель министра юстиции Украины по вопросам евроинтеграции Сергей Петухов на своей странице в Facebook.

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"Мы направили НАПК объяснение на 8 и 14 страниц текста с перечислением нарушений, которые содержатся в предложенных НАПК порядке проверки деклараций и порядке мониторинга образа жизни", - отметил Петухов.

Основными замечаниями он назвал отсутствие сроков начала и продолжительности проверок, отсутствие требований к содержанию заключения по результатам проверки, отсутствие требований к достоверности информации и источников ее получения, противоречие с другими документами, принятыми НАПК.

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Кроме того заместитель министра указал на возможность принятия единоличных решений членом комиссии вопреки коллегиальному принципу принятия решений НАПК и на неточные формулировки, которые могут привести к оспариванию выводов НАПК в судах.

"Мы проверяем все нормативные акты, которые утверждают субъекты властных полномочий. Отказываем в регистрации, если они не соответствуют требованиям законодательства или приводят к нарушению прав человека", - пояснил Петухов.

Он заверил, что в Минюсте заинтересованы в том, чтобы утвержденный порядок четко регулировал процедуру проверки и исключал возможность избежания уголовной ответственности нарушителей.

Ранее заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий заявил, что агентство не может прокомментировать «многочисленные замечания» Минюста до этих документов, поскольку до сих пор их не получил.

Он отметил, что министерство обнародовало неправдивую информацию о том, что специалисты Минюста не были привлечены к разработке проектов порядков. Радецкий сообщил, что 3 ноября НАПК провело публичное обсуждение проектов порядков, на котором присутствовали, в том числе представители Минюста.

"Мы надеялись услышать о «многочисленных замечаниях» специалистов Министерства юстиции во время этой профессиональной дискуссии, а не спустя почти две недели после отправки проектов в Министерство юстиции на государственную регистрацию", - заявил Радецкий.

"Вряд ли такую позицию министерства можно назвать конструктивной, особенно учитывая важность документов, о которых идет речь, и общественные ожидания от НАПК в части проверки е-деклараций. К сожалению, вынуждены констатировать, что Министерство юстиции фактически заблокировало работу НАПК по проверке деклараций", - заявил заместитель председателя НАПК.

Как сообщал УНИАН, 31 октября завершился первый этап подачи электронных деклараций за 2015 год для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Украинские чиновники задекларировали 30 млрд грн средств, почти половина из которых - наличные. Также чиновники задекларировали большое количество движимого и недвижимого имущества, оценочная стоимость которого явно превышает официальные доходы, полученные на государственной службе.

11 ноября НАПК утвердило порядки проверки е-деклараций и осуществления мониторинга образа жизни чиновников.

Ранее в агентстве заявляли, что начнут проверку е-деклараций чиновников сразу после утверждения порядка их проверки.