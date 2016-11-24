Геращенко: сегодня был первый саммит, на котором Евросоюз оправдывался, а Украина требовала

Об этом она написала на Facebook по итогам 18-го саммита Украина - ЕС.

«Первый саммит Украина-ЕС, где Украина не просит, а требует. От ЕС - выполнить свою часть обязательств в вопросе безвиза. Первый саммит ЕС-Украина, где Украину не отчитывают как нерадивого ученика, а извиняются. Это был открытый и в то же время жесткий разговор, где украинская делегация очень четко отстаивала позиции и по безвизу, и по Соглашению, и невозможности изменения его текста, и по санкциям против РФ, которая продолжает войну против Украины», - отметила Геращенко.

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«Это первый саммит, где ЕС оправдывается. Но нам нужны не оправдания, не сочувствие и беспокойство, а четкая последовательно ответственная позиция ЕС, в т.ч. по безвизу. И в этом контексте я считаю саммит очень важным - это хороший шанс для украинской стороны очень откровенно говорить и требовать последовательной и ответственной позиции», - добавила первый вице-спикер.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Брюсселе прошел 18-й саммит Украина-ЕС. По его итогам президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что считает возможным принять решение о введении ЕС безвизового режима для Украины до конца года.

Вместе с тем президент Европейского Совета Дональд Туск заверил, что никто в ЕС не заинтересован в блокировании безвизового режима для Украины. Он также заявил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС должно быть ратифицировано.

В свою очередь президент Украины Петр Порошенко подчеркнул недопустимость затягивания ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и призвал ЕС своевременно выполнить взятые на себя обязательства относительно предоставления безвизового режима.

По словам главы государства, Украина получит безвизовый режим после урегулирования «стилистических» расхождений в структурах ЕС.