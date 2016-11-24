Никто в Евросоюзе не заинтересован в блокировании безвизового режима для Украины - Туск

Об этом он сказал в четверг в Брюсселе на пресс-конференции по завершении 18-го саммита Украина-ЕС, отвечая на вопрос собственного корреспондента УНИАН.

Туск опроверг информацию о том, что Франция из-за предстоящих выборов блокирует вопрос о механизме приостановки безвизового режима, который является решающим для принятия решения относительно безвизового режима для Украины. "Это не так. Никто не заинтересован в блокировании безвизового режима для Украины или других стран. Есть определенные споры между европейскими институтами и государствами-членами относительно механизма временной приостановки. Но здесь нет никакого злого умысла", - заверил он.

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При этом Туск выразил надежду, что "мы сможем завершить этот процесс в этом году". "Мне кажется, что это реалистичный и осторожный оптимизм", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 24 ноября, президент Европарламента Мартин Шульц перед началом саммита сказал, что безвизовый режим для Украины зависит от способности стран-членов ЕС договориться относительно механизма временной приостановки действия Шенгена с третьими странами. На вопрос о том, что решение по поводу этого механизма блокирует Франция из-за предстоящих выборов, Шульц ответил, что, по его информации, замечания к механизму приостановки имеют не только Франция, но и Бельгия, Германия, Италия и другие страны. "Поэтому это не зависит от результатов выборов во Франции. Это зависит от способности государств-членов, наконец, договориться", - подчеркнул он.

Позже президент Украины Петр Порошенко заявил, что нет таких стран ЕС, которые блокировали бы безвизовый режим для Украины.