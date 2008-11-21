Ющенко обещает Госкомзему большую чистку

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что почти 70% задач СНБО Украины, касающихся земельных отношений не выполнены, и заявляет о намерении поднять вопрос об отставке тех людей, которые так отнеслись к этим решениям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил сегодня на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины, анонсируя второй вопрос повестки дня - о выполнении решений СНБОУ в сфере регулирования земельных отношений.

Президент констатировал, что земельная реформа, которая была направлена на повышение эффективности использования и охраны земель, на рост экономического благополучия страны превратилась в источник угроз национальной безопасности. Он напомнил, что по решению СНБО было сформировано 52 поручения, за которые проголосовал весь состав Совбеза.

Из 52 задач, определенных предыдущими решением СНБОУ, не выполненными остаются 35 - это 67% общего количества. Выполненными считаются всего 9 задач (17%), выполненными частично - 2 (4%). Президент заявил, что намерен поднять вопрос об отставке тех людей, которые так отнеслись к этому решению.

Правоохранительные органы свидетельствуют о многочисленных нарушениях земельного законодательства служащими государственных и местных органов.

«Взяточничество и злоупотребление служебным положением - это главный фактор, который буйно цветет среди работников органов Госкомзема», - считает Президент.

Все это в значительной степени стало следствием пробелов в законодательстве и отсутствия полной и систематизированной информации относительно учета существующих земельных ресурсов и их владельцев.

В.ЮЩЕНКО считает, что преодолеть это можно путем создания единой базы данных о земле, ее качественных характеристиках, владельцах, целевом назначении и тому подобное. Он выразил недовольство тем, что компетентные органы власти так и не создали соответствующей базы земельных ресурсов. Эти данные должны входить в государственный земельный кадастр.

Президент указал на просчеты политики в сфере земельных отношений. В частности, ни правительство, ни Госкомзем ничего не сделали для упрощения системы оформления правоустанавливающих документов на землю. Не настроена система регистрации правоустанавливающих документов на земельные участки. Президент указал, что это задача Министерства юстиции. Министерство аграрной политики Украины до сих пор не создало Государственной службы охраны плодородия почв, как того требует решение СНБО.

В.ЮЩЕНКО призвал сделать конкретные организационные выводы относительно результатов деятельности на таком стратегически важном направлении, каковым является формирование государственной земельной политики.

«Это является одним из вопросов нашей национальной безопасности», - подчеркнул глава государства.

Согласно информации пресс-службы Президента, из 52 задач, определенных предыдущим решением СНБОУ, не выполненными остаются 35 - это 67% их общего количества. Выполненными считаются всего 9 задач (17%), выполненными частично - 2 (4%).

МВД в 2008 году разоблачено свыше 2,4 тыс. преступлений, связанных с земельными отношениями, в т.ч. 1678 - с приватизацией земли. К уголовной ответственности привлечены 1153 должностных лица, в т.ч. 298 должностных лиц органов власти и 212 - местного самоуправления. К административной ответственности привлечены 253 должностных лица, уполномоченного на выполнение функций государства. Сумма ущерба по расследованию уголовных дел составляет свыше 529 млн. грн., из которых 462 млн. грн. возмещено.

По материалам Службы безопасности Украины, в течение 9 месяцев этого года возбуждено 79 уголовных дел по фактам несоблюдения требований действующего законодательства в сфере землепользования, из них 25 - взяточничество.

В 2008 г. прокурорами возбуждено 808 уголовных дел, из которых 420 направлено в суды, опротестовано свыше 5,4 тыс. незаконных актов по земельным вопросам. По документам прокурорского реагирования к ответственности привлечены 3,3 тыс. служебных лиц, из которых 322 - должностные лица органов государственного контроля. Благодаря вмешательству прокуроры возвращено почти 10 тыс. га земли.