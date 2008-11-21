Президент принял верительные грамоты послов десяти государств

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО принял верительные грамоты послов десяти государств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, верительные грамоты Президенту Украины вручили Чрезвычайный и Полномочный Посол Японии в Украине, чрезвычайные и полномочные послы в Украине (по совместительству) Республики Кот-д’Ивуар, Республики Перу, Республики Бурунди, Йеменской Республики, Суверенного Военного Мальтийского Ордена, Королевства Саудовской Аравии, Республики Мали, Тунисской Республики, Республики Кипр.

«В Украине вы всегда найдете надежных партнеров и верных друзей. Уверен, что ваша деятельность будет содействовать всестороннему развитию дружбы и сотрудничества ваших стран с Украиной», - сказал Президент.

Приветствуя дипломатов с началом миссии в Украине, В.ЮЩЕНКО сказал, что рассматривает это событие как начало нового и важного этапа в отношениях нашей страны с каждым из представленных государств.

В своем выступлении Президент коротко очертил приоритеты развития и государственной политики Украины.

«Наша стратегия направлена на приобретение полноправного членства в Европейском Союзе и НАТО, построение в Украине современного правового демократического государства, развитие взаимовыгодных партнерских отношений со странами всего мира», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он заявил, что целью украинской стороны является содействие как можно более широким и всеобъемлющим контактам на всех уровнях, от высшего политического руководства и до уровня общин, семей и отдельных людей.

«Это касается каждого континента, каждой части света, каждой отдельной страны», - сказал Президент.

По его оценке, уходящий год был успешным в достижении наших внешнеполитических целей. Во-первых, во время саммита Украина-Европейский Союз, который состоялся в сентябре в Париже, были достигнуты договоренности о переходе к формуле «политическая ассоциация и экономическая интеграция». Этот статус, как ожидается, получит юридическое закрепление в новом политическом соглашении, которое мы рассчитываем заключить в следующем году.

Важным шагом на пути экономической интеграции в европейское пространство будет создание зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Во-вторых, во время апрельского саммита НАТО в Бухаресте Украина получила четкое заверение, что она станет членом Альянса, выполнив необходимые для этого критерии. «Членство в НАТО мы рассматриваем не только как надежный способ защиты суверенитета, но и как возможность усиления нашего вклада в создание новой архитектуры европейской и международной безопасности», - заявил В.ЮЩЕНКО.

В-третьих, в мае этого года Украина стала полноправным членом Всемирной торговой организации, напомнил Президент. Это значительно расширило украинские возможности на внешних рынках. «Свою активность мы будем наращивать на каждом континенте», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент подчеркнул, что с каждым годом активизируется участие Украины в проектах регионального сотрудничества, таких как ГУАМ, Организация Черноморского экономического сотрудничества. Он добавил, что Россия остается стратегическим партнером Украины, прежде всего в торгово-экономической сфере.

Президент отметил, что к числу внешнеполитических приоритетов Украины всегда будет принадлежать динамическое развитие отношений со странами всех частей света.

По его словам, Украина последовательно развивает политический диалог и экономические отношения с государствами Ближнего и Среднего Востока. Практические возможности для развития двусторонней торговли, инвестиционного сотрудничества со странами региона являются достаточно значительными.

Президент отметил, что это ярко подтверждает опыт нашего сотрудничества с Королевством Саудовская Аравия. «Мы стремимся развивать всестороннее сотрудничество и с другими перспективными партнерами, в частности с Йеменской Республикой», - отметил он.

«Украина расширяет круг своих партнеров в Африке, в первую очередь путем участия в конкретных экономических проектах. Мы предлагаем равноправное и взаимовыгодное сотрудничество, преимущества которого уже оценили много африканских государств», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Он высказал убеждение, что сегодня имеются все основания для существенного оживления отношений Украины - как с Бурунди, Кот-д’Ивуаром, Мали, Тунисом, так и с другими странами региона.

По словам Президента, одним из важных направлений нашей внешней политики является развитие сотрудничества с государствами Латинской Америки. «Среди наших важных партнеров в этом регионе хочу отметить Перу, где уже четвертый год работает Посольство Украины», - сказал В.ЮЩЕНКО.

В своем выступлении он обратил внимание послов на то, что они прибыли в нашу страну в день, когда мы отмечаем 75-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов.

Глава государства сообщил, что завтра в Киеве состоится Международный форум памяти миллионов людей, погибших в результате искусственного голода в Украине. В форуме примут участие многочисленные иностранные делегации.

«Признание и осуждение международным сообществом Голодомора как акта геноцида, совершенного преступным сталинским режимом, мы рассматриваем как возобновление исторической правды и способ предотвратить повторение подобных трагедий где угодно в мире», - сказал В.ЮЩЕНКО.