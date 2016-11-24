Балчун не сделал на "Укрзализныце" ничего, что обещал - нардеп

Об этом заявил глава подкомитета по вопросам речного и морского транспорта, нардеп от БПП Александр Урбанский.

По его словам, на «Укрзализныце» необходимо решить проблему менеджмента и вернуть предприятие в правильное русло. Владимир Омелян знает о проблеме и обладает достаточным уровнем компетенций, чтобы принять правильное решение.

«Я прекрасно знаю позицию министра Омеляна. Он не раз был у нас на комитете. Я глава комитета по морехозяйственному комплексу и знаю проблемы «Укрзализныци» с той стороны, что в порты плохо подаются вагоны, и наши порты не дополучают грузы. И одна из причин – отсутствие топлива. Не раз это высказывали министру. Министр полностью разделяет мнение комитета и точно также обеспокоен этой ситуацией. Но, Балчуна (глава правления ПАО «Укрзализныця» Войцех Балчун, - ред.) пригласили в страну работать на «Укрзализныце» и отвели для этого определенные временные рамки. Я так понимаю, что когда это время закончится, по нему будет принято правильное решение, которое будет необходимо для развития «Укрзализныци». Министр понимает, что та ситуация, которая сейчас на УЗ – это проблема менеджмента. Думаю, необходимое мнение будет сначала сформировано на уровне министерства, а потом будет решено на заседании Кабмина», - уточнил депутат.

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Он подчеркнул, что после прихода в руководство «Укрзализныци» польского менеджмента ситуация на госпредприятии ухудшилась.

«Ситуацию на «Укрзализныце» на данный момент я оцениваю крайне негативно. Я не могу сказать, что наш европейский гость смог воплотить что-либо из того, о чем он заявлял. На момент, когда Войцех Балчун пришел к управлению «Укрзализныцей», у них запасы топлива были на месяц, а сейчас, дай бог, чтобы было на полтора суток. А это крайне негативно влияет на работу УЗ. Мы видим перебои сейчас не только с вагонами-зерновозами. Мы видим перебои в подаче уборки вагонов, что просто нонсенс, такого никогда не было. Побороть коррупцию он, может быть, и пытался, но явно в этом не преуспел», - заявил Александр Урбанский.

Ранее Владимир Омелян заявлял, что «Укрзализныця» должна сделать свои услуги качественными. «Я противник повышения тарифов до очищения «Укрзализныци». Я хочу видеть эффективную и прозрачную структуру, и тогда мы сможем говорить с обществом о том, что себестоимость такова, цена такова», - заявил министр. Он подчеркнул, что повышать тарифы без создания качественного продукта Министерство не имеет права.