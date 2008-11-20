Лидер русинского движения отрицает связи с российской разведкой

Лидер русинского национального движения Дмитрий СИДОР подаст в суд на руководителя Службы безопасности Украины Валентина НАЛИВАЙЧЕНКО, а также на украинский телеканал ICTV, в эфире которого тот выступал. Об этом Д.СИДОР заявил изданию Zaxid.net.

Как сообщалось, В.НАЛИВАЙЧЕНКО 10 ноября в эфире ICTV заявил, что Д.СИДОР "связан с российской разведкой" и получил из России миллион рублей. По словам главы СБУ, русинское движение финансируется из Москвы, в частности, через поддержку русинских школ.

Д.СИДОР, который является председателем Сойма подкарпатских русин (народного парламента) и настоятелем православного храма в Ужгороде (Закарпатская область), назвал слова В.НАЛИВАЙЧЕНКО ложью.

Лидер русин также заявил, что расценивает действия СБУ, которая уже несколько раз вызывала его на допрос, как репрессии. Он в очередной раз повторил, что не считает себя сепаратистом, а добивается только создания русинской республики в составе Украины.

Как сообщалось, 25 октября 2008 года состоялся Второй Европейский конгресс подкарпатских русин, на котором было объявлено о "воссоздании русинской государственности", а именно о придании Закарпатской области Украины статуса национальной автономии русин. Участники съезда потребовали, чтобы областной совет до 1 декабря утвердил их требования. В противном случае Д.СИДОР пообещал "найти другие пути, чтобы восстановить нашу государственность".

Правоохранительные органы возбудили в отношении лидеров русинского движения уголовное дело по статье о посягательстве на территориальную целостность Украины. Ряд политиков заявили, что за выступлениями русин стоит Россия, стремящаяся дестабилизировать обстановку в соседнем государстве. Другие связали происходящее в Закарпатье с деятельностью главы президентского Секретариата Виктора БАЛОГИ. По этой версии, В.БАЛОГА, имеющий влияние на русинское движение, использует угрозу сепаратизма для воздействия на Виктора ЮЩЕНКО, отмечает Лента.ру.

Согласно данным переписи 2001 года, в области русинами себя назвали 10 тысяч человек.

7 марта 2007 года на сессии депутаты Закарпатского облсовета приняли решение признать национальность "русин" на территории области и внести ее в перечень национальностей региона.