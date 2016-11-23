Штайнмайер и Эро предлагают провести следующую встречу в "нормандском формате" в Минске

Об этом сообщает официальный Twitter Министерства иностранных дел Германии.

"Министр иностранных дел Штайнмайер в парламенте Жан-Марк Эро и я предложили нашим коллегам из Украины и России встретиться на следующей неделе в Минске", - говорится в сообщении.

При этом он сделал упор на необходимости осуществления реальных взносов для облегчения напряженности на востоке Украины.

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Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания правительства заявил, что возможная дата встречи глав МИД в "нормандском формате" для обсуждения "дорожной карты" по реализации Минских договоренностей - 29 ноября.