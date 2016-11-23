Геращенко: боевики требуют освободить уже более 700 человек

"Украинская сторона сделала конкретное предложение для освобождения нескольких тяжелобольных и пожилых людей, в частности, религиоведа и историка И. Козловского, у него значительно ухудшилось здоровье", - заявила Геращенко.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"К сожалению, получили категорический отказ от представителей ОРДЛО. Также пока что нет компромисса относительно наших предложений по освобождению 57 других заложников, содержание которых подтвердили ОРДЛО. Они требуют освободить более 700 человек (с каждым заседанием все больше), которые совершили преступления против Украины, в том числе тяжкие (в этом списке есть убийцы и те, кто не имеет никакого отношения к конфликту на Донбассе, зато причастны к терактам в Одессе или Харькове)", - отметила она.

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Также Геращенко подчеркнула, что украинская сторона на переговорах в Минске не теряет надежды найти компромисс в вопросе освобождения заложников. В частности, она заявила: "Не опускаем руки, работаем не только во время работы минских групп, но и между заседаниями. Делаем все, чтобы были хорошие новости для семей заложников".

Як повідомляв УНІАН, 5 жовтня бойовики визнали, що в списку зі 600 осіб, яких вони вимагають від української влади амністувати, є чимало тих, хто не має відношення до конфлікту на Донбасі.

Зокрема, вони заявили, що вимагають звільнити осіб, затриманих українськими правоохоронними органами навесні 2014 року в Одесі і Харкові.

За словами радника голови СБУ Юрія Тандіта, Служба безпеки встановлює правовий статус осіб, яких бойовики вимагають звільнити після передачі нового списку для обміну на українських заручників.