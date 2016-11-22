У Пинчука назвали причину предоставления денег Трампу – СМИ

Об этом пишет «Украинская правда» со ссылкой на пресс-службу Пинчука.

"Выплата фонду новоизбранного президента Трампа была на поддержку видеосвязи во время Ежегодной конференции ялтинской европейской стратегии, которую Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) - неправительственная организация, основанная Пинчуком - ежегодно организует в сентябре в Украине", - сказано в сообщении.

Указывается, что Пинчук встретился с Трампом несколько лет назад в Нью-Йорке и предложил выступить.

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Как сообщало американское издание Fast Company, украинский олигарх Виктор Пинчук, известный своей поддержкой на прошлых выборах в США Хиллари Клинтон, выделял средства и его сопернику Дональду Трампу.

Так, украинский бизнесмен Виктор Пинчук выделил $150 тысяч фонду Дональда Трампа. Согласно отчету фонда, он предоставил средства в 2015 году.

По данным "Украинской правды", в целом на протяжении нескольких лет украинский бизнесмен перечислил также семье Клинтонов не меньше 8,1 миллион долларов. По подсчетам издания The Wall Street Journal, в 2014 году украинцы были самыми щедрыми донорами Clinton Foundation, и эта сумма достигала 10 млн долларов.