Янукович пообещал Европе бесперебойный газ, взамен попросил доступ к библиотеке

Выступая на конференции Европейского политического центра, он попросил ЕС не ограничиваться упрощением визового режима для Украины, а "в перспективе прийти к полноценному безвизовому режиму между Украиной и ЕС".

"Без свободы для граждан посетить музей в Париже или библиотеку в Берлине невозможно построение действительно единой демократической Европы", - сказал премьер.

Он также пообещал, что Украина беспрепятственно будет транспортировать газ к Европе.

"Мы уверены, что поставки энергоносителей через наши трубопроводы будут в полной безопасности. Украина выполнит свои обязательства перед вами", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Мы выступили с предложением создать резерв газа для ЕС на территории Украины. У нас есть такие возможности. Это даст дополнительные гарантии поставок газа в Европу", - рассказал В.ЯНУКОВИЧ во время ответов на вопросы.

Он также заявил, что возглавляемое им правительство не будет отдавать предпочтение какой-то одной политической силе. "Под моим руководством правительство не будет отдавать предпочтение ни одной партии, которые ассоциируются в массовом сознании граждан с определенными политическим силами", - сказал В.ЯНУКОВИЧ.

"Цветом нашего правительства является цвет национального флага, а политическим кредо – объединение общества вокруг общей политики Верховной Рады, Кабинета Министров и Президента ЮЩЕНКО", - добавил В.ЯНУКОВИЧ.