СБУ провела допросы и обыск в ”Вечерних вестях”

Причиной допросов СБУ редактора газеты «ВВ» Александра Ляпина и журналиста Станислава Речинского стала скандальная статья «Охота на Пукача: правда и мифы». Она была напечатана в газете еще в октябре прошлого года и посвящена израильской спецоперации по поимке бывшего начальника департамента внешней разведки МВД Украины Алексея Пукача, которого обвиняют в убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Об этом сообщает "УРА-информ".

Сотрудники СБУ не только вели допросы, но и изъяли жесткий диск из редакционного компьютера Станислава. Выемка диска производилась в рамках расследования уголовного дела № 285 по факту разглашения государственной тайны (ч. 2 ст. 328 Уголовного кодекса - разглашение государственной тайны, приведшее к тяжким последствиям).