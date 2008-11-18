Ющенко дал интервью пяти ведущим изданиям Европы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал интервью ведущим европейским изданиям.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, интервью с главой государства, которое состоялось в формате «разговор за круглым столом», провели журналисты пяти ведущих европейских газет: «Таймс» (Великобритания), «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг» (Германия), «Ле Монд» (Франция), «Эль Паис» (Испания), «Дзенник» (Польша).

Среди главных тем, о которых шла речь во время интервью, - внутриполитическая и экономическая ситуация в Украине, Голодомор 1932-1933 годов.

В.ЮЩЕНКО, говоря об экономике страны, констатировал, что она испытывает негативные последствия мирового кризиса. В то же время, считает глава государства, в значительной мере фундамент для быстрого развертывания кризиса в Украине заложила слишком недальновидная социальная политика в начале этого года. «Основную проблему внутренней части кризиса сформировала слишком популистская социальная политика правительства», - сказал он, прибавив, что это и повлекло рост инфляции в стране. В этой ситуации правительство, по мнению Президента, должно было бы пересмотреть свою бюджетную политику. «Но правительство не нашло мужества для этого», - заявил Президент.

Он также отметил, что особенно чувствительными к этому кризису оказались украинские экспортно-ориентированные сектора экономики: «Первый удар получила металлургия».

В этой ситуации, считает В.ЮЩЕНКО, экономическую политику этой отрасли следует изменить. «Нам нужно воспроизвести более высокое внутреннее потребление. Сейчас мы этим занимаемся», - отметил глава государства. При этом он выразил убеждение, что Национальный банк Украины вместе с Министерством финансов «дадут возможность металлургии получить ряд преференций, которые помогут обслуживать финансовые обязательства, которые есть у этой отрасли перед международными корпорациями».