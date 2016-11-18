Депутат Мисик вошел в группу "Видродження"

Народный депутат Владимир Мисик вошел в состав депутатской группы "Партия "Видродження".

Соответствующее объявление с трибуны парламента сделала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид. Таким образом, депутатская группа "Партия "Видродження" отныне насчитывает в своем составе 24 народных депутатов Украины. Читайте такжеНародные депутаты из "Видродження" обсудили с премьером Бюджет-2017 Владимир Мисик избран по одномандатному избирательному округу № 172 в Харьковской области. Народный депутат VII и VIII созывов Верховной Рады. Сегодня он является председателем подкомитета по вопросам деятельности органов прокуратуры Комитета Верховной Рады Украины по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности. В VII созыве парламента входил в состав депутатской группы "Экономическое развитие".

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