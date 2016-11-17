Германия продолжает сотрудничать с США по вопросу аннексии Крыма – Меркель

Об этом ганцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель сказала на совместной пресс-конференции с президентом США Бараком Обамой в Берлине. Трансляция велась на сайте Белого дома.

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"Мы работаем вместе очень тесно по проблеме аннексии Крыма и относительно попытки России, фактически, покорить Украину. И они, фактически, сделали это, захватив часть территории. Мы пытаемся найти мирное урегулирование в этом вопросе", - отметила Меркель.

Вместе с тем она подчеркнула, что интересы и усилия по сотрудничеству в отношениях обеих стран очень близки. "Мы продолжаем отстаивать то, чего мы уже достигли в последние месяцы с этой администрацией (президента Обамы - УНИАН), и мы также продолжим это с новой администрацию (за президентства Дональда Трампа - УНИАН)", - заявила Меркель.