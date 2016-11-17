ВР не включила к рассмотрению введение санкций против Януковича и его сообщников

Как передает корреспондент УНИАН, за включение проголосовали только 174 народных депутатов при необходимых 226 голосах.

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Не голосовала в полном составе фракция «Оппозиционный блок», группа “Возрождение”, а также фракция “Самопомощь”, которая сегодня не берет участия в голосовании, требуя рассмотрения вопроса о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности депутата от «Оппоблока» Вадима Новинского.

Из группы “Воля народа” и из фракции Радикальной партии за это решение проголосовали по одному депутату.

Данным проектом постановления, как отметил председатель Верховной Рады Андрей Парубий, предполагается введение персональных санкций против экс-президента Виктора Януковича и его сообщников.