ЦИК рассмотрит жалобы и протоколы с пометкой ”Уточненный”

Сегодня в 16.00 состоится заседание Центральной избирательной комиссии (площадь Леси Украинки, 1, второй этаж, пресс-центр ЦИК).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ЦИК, планируется, что в повестку дня будет включен, в частности, вопрос о принятии и объявлении протоколов с отметкой „Уточненный” окружных избирательных комиссий об итогах голосования в пределах территориальных избирательных округов по выборам народных депутатов Украины 26 марта 2006 года, а также рассмотрение жалоб.

Аккредитация на мероприятие будет продолжаться до 15.00 по телефонам: 256-81-72 и 286-80-71. Аккредитация обязательная.