Ющенко убежден, что для украинских банков кризис - позади

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО убежден, что банковская система Украины стабилизировалась.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня на брифинге.

«Банковская система стабилизировалась и выровнялась. Кризисная точка осталась позади», - сообщила И.ВАННИКОВА позицию Президента.

Она сказала, что в четверг, 20 ноября, В.ЮЩЕНКО примет участие в совещании с ведущими украинскими банкирами, которое состоится в Национальном банке Украины. Его цель - оценить эффективность правительственных шагов по финансовой и курсовой стабилизации и предложить дальнейшие антикризисные меры в банковской сфере.

По словам И.ВАННИКОВОЙ, Президент убежден, что ситуация в Украине не “дает критического повода для пессимизма”.

«Украина смогла оперативно отреагировать на первые вызовы финансового кризиса. Более того, мы получили шанс для экономических трансформаций и проведения структурных реформ», - сказала И.ВАННИКОВА, высказывая позицию Президента.