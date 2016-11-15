Луценко назначил заместителем прокурора Полтавской области сына своего адвоката

Генпрокурор Юрий Луценко сегодня, 15 ноября, назначил сына бывшего заместителя генпрокурора Алексея Баганца – Александра Баганца заместителем прокурора Полтавской области.

Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

В то же время, Луценко назначил заместителем прокурора Полтавской области прокурора Полтавской местной прокуратуры Олега Плескача.

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Справка УНИАН, Александр Баганец в 2014 году был назначен на должность прокурора Оболонского района Киева. Однако позже он был уволен с этой должности. В последнее время он работал начальником отдела ювенальной юстиции прокуратуры Киева.

Алексей Баганец был адвокатом Юрия Луценко, когда его преследовали при президенту Украины Виктору Януковичу. С февраля по март 2014 2015 он был заместителем генерального прокурора Украины.

Напомним, прокурором Полтавской области 3 ноября был назначен Николай Кармазина.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня Луценко по результатам собеседований предложено рассмотреть две кандидатуры на должность руководителя Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры Украины.

"По результатам голосования 15 ноября 2016 года большинством от общего состава Комиссии принято решение рекомендовать генеральному прокурору Украины для назначения на руководителя Генеральной инспекции Украины Уварова В.Г. (получил 6 голосов членов комиссии) или Купеческого В.В. (получил 5 голосов членов комиссии)", - говорится в сообщении ГПУ.