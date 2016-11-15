Луценко предложили двух кандидатов на должность руководителя Генеральной инспекции ГПУ

Об этом говорится в сообщении Рабочей группы по вопросам организационного обеспечения и технического сопровождения работы комиссии по отбору кандидатов на административные должности прокуроров и следователей Генеральной инспекции Генпрокуратуры.

"По результатам голосования 15 ноября 2016 года большинством от общего состава Комиссии принято решение рекомендовать генеральному прокурору Украины для назначения на руководителя Генеральной инспекции Украины Уварова В.Г. (получил 6 голосов членов комиссии) или Купеческого В.В. (получил 5 голосов членов комиссии)", - говорится в сообщении.

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Также сказано, что графики прохождения собеседований с кандидатами на занятие других административных должностей, в частности должностей прокуроров и следователей Генеральной инспекции Генпрокуратуры будет опубликовано дополнительно.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Луценко подписал приказ об организационных мероприятиях по обеспечению формирования кадрового состава Генеральной инспекции Генпрокуратуры во главе со своим заместителем Анжелой Стрижевською. Генинспекция должна в тайном режиме проверять сигналы о коррупции среди работников прокуратуры.