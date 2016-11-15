Янукович хочет, чтобы полиция составила протокол на Луценко

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Окружного административного суда города Киева.

Так, Янукович просит признать противоправными решение Шевченковского управления полиции Главного управления Национальной полиции в городе Киеве об отказе в составлении протокола об административном правонарушении в отношении Юрия Луценко по статье 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

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Истец просит обязать Шевченковское УП ГУНП в городе Киеве составить протокол на Юрия Луценко и передать материалы административного дела для рассмотрения в Шевченковский районный суд города Киева.

"Истец считает, что Юрий Луценко при исполнении служебных обязанностей 18 августа во время пресс-конференции допустил в отношении него нецензурные высказывания и совершил оскорбительное приставание", - говорится в сообщении.

Напомним, 18 августа Юрий Луценко, комментируя возможность "очной ставки" Януковича с нынешним руководством Украины, назвал его "слабаком" и "подонком".

2 сентября Янукович обратился к правоохранительным органам, обвинив генпрокурора Юрия Луценко в мелком хулиганстве и оскорблениях.