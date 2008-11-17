Депутат Госдумы РФ упрекает Ющенко в том, что он лезет в могилы

Концепция украинских властей о голоде 30-х годов как геноциде украинцев направлена на разделение украинского и русского народов.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом сказал депутат Госдумы РФ, директор Института политических исследований Сергей МАРКОВ, открывая сегодня в Москве международную конференцию «Историческая и политическая проблема массового голода 30-х годов».

«Концепция Голодомора направлена на то, чтобы поссорить и разделить наши народы… буквально залезть в могилы и посчитать, кто к какой национальности принадлежит», - сказал С.МАРКОВ.

Он подчеркнул, что такие действия проводятся в первую очередь Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и его помощниками. По словам С.МАРКОВА, такая концепция не выдерживает критики и не подтверждается историческими документами, архивными материалами, которые сейчас становятся доступными для общественности. Он заверил, что в России будет продолжена работа по открытию архивных документов тех времен.

С.МАРКОВ заметил, что от голода 1929-1934 годов пострадали десятки народов в разных регионах СССР, в частности, голод коснулся Краснодарского края, Ставропольского края, Саратовской, Самарской, Воронежской, Курской, Волгоградской и Оренбургской областей в России, а также Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей в Украине, а также Восточного Казахстана.

С.МАРКОВ уверен, что главным идеологическим организатором «голода как геноцида украинцев» является СБУ, которая пытается представить так, что голод был организован в первую очередь русскими евреями, о чем свидетельствуют специально подобранные материалы с такими фамилиями.

«Такая концепция замешана на узколобом национализме, на русофобии и антисемитизме», - уверен С.МАРКОВ.

Также он предложил увековечить память всех жертв массового голода созданием музейных экспозиций, установкой памятников и провозглашением общего дня памяти жертв массового голода. По его мнению, такой день памяти целесообразно установить весной, когда число жертв голода достигло пика.