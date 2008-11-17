Ющенко обратился с просьбой к Бенедикту XVI и Варфоломею I

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит Папу Римского БЕНЕДИКТА XVI и Вселенского патриарха ВАРФОЛОМЕЯ I помянуть в своих молитвах жертв Голодомора 1932-1933 годов

Как сообщает пресс-служба Президента, глава государства направил письма в Ватикан и Стамбул, в которых просит Папу Римского и Вселенского патриарха помянуть в своих молитвах невинно погибших во время Великого Голода 1932-1933 годов в Украине.

Президент напоминает, что в ноябре 2008 года украинский народ и международная общественность будут отмечать 75-ю годовщину Голодомора 1932-1933 годов в Украине – национальной трагедии, которая унесла жизни миллионов человек.

В.ЮЩЕНКО подчеркивает, что Голодомор 1932-1933 годов существенно повлиял на ход истории Украины XX века.

«Благодаря труду ученых обнаружены неопровержимые доказательства того, что это был акт геноцида. Коммунистический режим намеревался уничтожить цвет нации и сами корни украинства. Все это делалось с целью сломать нашу волю к свободе и возрождению собственной государственности. Однако все усилия нелюдей потерпели поражение. Боголюбивый украинский народ, несмотря на невиданные потери, выстоял и победил», – подчеркивает Президент Украины.

Президент также передал церковным иерархам пожелания доброго здоровья, благополучия и мира.