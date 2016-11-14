Совет ЕС призывает "своевременно" принять все решения для введения безвизового режима с Украиной

Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом говорится в выводах заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел, которое состоялось сегодня в Брюсселе.

«Совет ожидает следующий саммит «Восточного партнерства», который пройдет в ноябре 2017 года в Брюсселе, и вернется к (рассмотрению) этого вопроса к лету», - решили министры.

В выводах также указано, что этот саммит рассмотрит результаты деятельности «Восточного партнерства» со времени проведения последнего саммита в Риге и обсудит пути продвижения вперед в деле дальнейшего укрепления сотрудничества между странами-партнерами и ЕС, а также между самими партнерами».

«Совет подчеркивает важность своевременного завершения процессов принятия решений, необходимых для либерализации визового режима для Грузии и Украины. Совет надеется рассмотреть в надлежащее время возможно открытие визового диалога с Арменией и приветствует шаги, сделанные в реализации Партнерства по мобильности с Азербайджаном. Совет также приветствует недавнее подписание Партнерства по мобильности с Беларусью и ожидает завершения переговоров относительно Соглашения об упрощении визового режима и соглашения о реадмиссии», - говорится в документе.

Кроме того, Совет приветствовал прогресс, достигнутый в выполнении обязательств, взятых на саммите в Риге и в сфере пересмотра Европейской политики соседства.

«Признавая прогресс, достигнутый странами-партнерами, Совет подчеркивает важность неизменной приверженности делу осуществления процесса реформ, в частности, в судебной системе, борьбе с коррупцией и государственном управлении. Совет вновь подтверждает свою поддержку программам реформ партнеров», - отмечается в решении.

Совет также приветствует прогресс, достигнутый в выполнении соглашений об ассоциации и углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с Грузией, Молдовой и Украиной.

Кроме того, Совет приветствует прогресс в переговорах относительно нового базового соглашения с Арменией и напомнила о своем решении санкционировать начало переговоров о новом всеобъемлющем соглашении с Азербайджаном. Совет также напомнила об улучшении отношений между ЕС и Беларусью и поздравила возможность их дальнейшего развития «согласно конкретных мероприятий, которые необходимо осуществить в Беларуси, в том числе, в сфере прав человека и демократии».

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Совет также подтвердил, что взаимосвязанность является ключевой областью участия ЕС в рамках «Восточного партнерства». «Энергетическая взаимосвязь, бесперебойные поставки газа и рациональное использование энергетических ресурсов, в том числе путем изучения вопроса нереализованного потенциала энергоэффективности, играют важную роль в диверсификации источников энергии и укреплении устойчивости стран-партнеров», - подчеркнули министры.

Совет также призвал возобновить усилия по содействию мирному урегулированию конфликтов в регионе на основе принципов и норм международного права. «Разрешение конфликтов, укрепление доверия и добрососедских отношений имеют важное значение для экономического и социального развития и сотрудничества. ЕС сохраняет приверженность к поддержке территориальной целостности, независимости и суверенитета всех своих партнеров», - отмечается в выводах.