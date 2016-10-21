Украина получит доступ к границе с РФ на второй день после проведения выборов на Донбассе - Елисеев

Об этом сообщил в эфире ток-шоу "Право на власть" заместитель главы Администрации президента Константин Елисеев, передает ТСН.

Это предусмотрено Минскими договоренностями, которые были приняты в феврале 2015 года.

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Но, по его словам, до этих выборов должны быть выполнены безопасностные условия Минска: должны быть выведены российские войска из Донбасса, а миссия ОБСЕ должна получить постоянный доступ к неконтролируемым участкам украинско-российской границы.

Как сообщал УНИАН, 19 октября лидеры стран «нормандской четверки» (Украина, Германия, Франция и Россия) утвердили немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» выполнения Минских соглашений.

«Украинское предложение было сначала поддержано нашими немецкими и французскими партнерами и на сегодняшний день немецкие и французские предложения относительно основы «дорожной карты» были утверждены «нормандским форматом», - заявил Порошенко на пресс-конференции по результатам переговоров.