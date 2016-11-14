В Нацполиции подтвердили отставку Деканоидзе

Об этом сообщает 24 канал в своем Twitter.

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СРОЧНО! Директор Департамента коммуникации Нацполіціі Ярослав Тракало подтвердил отставку Хатії Деконоідзе. pic.twitter.com/afn1kpWo0O — 24 канал (@24tvua) 14 ноября 2016 г.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.

Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Вадим Троян.

Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. А в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно также подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.