В Нацполиции подтвердили отставку Деканоидзе

15:13, 14 ноября 2016
Политика
3980 2

Директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил отставку Хатии Деканоидзе.

Хатия Деканоидзе / УНИАН

Об этом сообщает 24 канал в своем Twitter.

Читайте такжеАваков отреагировал на информацию об отставке Деканоидзе

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.

Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Вадим Троян.

Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. А в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно также подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter