В Нацполиции подтвердили отставку Деканоидзе
15:13, 14 ноября 2016Политика
3980 2
Директор департамента коммуникации Нацполиции Ярослав Тракало подтвердил отставку Хатии Деканоидзе.
Хатия Деканоидзе / УНИАН
Об этом сообщает 24 канал в своем Twitter.
Читайте такжеАваков отреагировал на информацию об отставке Деканоидзе
СРОЧНО! Директор Департамента коммуникации Нацполіціі Ярослав Тракало подтвердил отставку Хатії Деконоідзе. pic.twitter.com/afn1kpWo0O— 24 канал (@24tvua) 14 ноября 2016 г.
Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.
Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Вадим Троян.
Деканоидзе возглавляла Нацполицию с 4 ноября 2015 года. А в Украину она приехала вместе с командой Михаила Саакашвили из Грузии, который недавно также подал в отставку с поста главы Одесской ОГА.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter