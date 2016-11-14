МВД и Нацполиция не комментируют информацию об отставке Деканоидзе

Он рекомендовал дождаться брифинга Деканоидзе, который запланирован на 15:00, пишет Новое время.

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В пресс-службе первого заместителя начальника Национальной полиции Вадима Трояна также заявили, что не комментируют информацию об отставке Деканоидзе.

Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.

Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Троян.