МВД и Нацполиция не комментируют информацию об отставке Деканоидзе
13:39, 14 ноября 2016Политика
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Глава департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко заявил, что не комментирует информацию об отставке главы Национальной полиции Хатии Деканоидзе.
Хатия Деканоидзе / УНИАН
Он рекомендовал дождаться брифинга Деканоидзе, который запланирован на 15:00, пишет Новое время.
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В пресс-службе первого заместителя начальника Национальной полиции Вадима Трояна также заявили, что не комментируют информацию об отставке Деканоидзе.
Напомним, СМИ со ссылкой на источники сообщили об отставке Деканоидзе.
Временно исполняющим обязанности главы Нацполиции станет Троян.
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