Ляшко о драке с Бойко: кулаки есть, ума нет (видео)

Он отметил, что их позиция вызвала бурную реакцию Бойко, передает 112 Украина.

"Он продемонстрировал, что кулаки у него есть. Кулаки есть, ума нет. У нас наоборот, есть кулаки и разум, только мы не пускаем кулаки в ход в парламенте. Мы можем пустить, когда на какую-то девушку хулиган в подъезде нападет, когда кто-то насиловать украинку будет в подъезде, мы пустим кулаки и дадим по мозгам. А когда надо защищать украинцев, то депутатами нас делегировали, чтобы мы словом защищали, а не кулаками. Где надо, можем и кулаками", - заявил Ляшко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 ноября, во время заседания Согласительного совета парламента Бойко напал на лидера фракции Радикальной партии Олега Ляшко.

В частности, это произошло после того, как Ляшко начал обвинять народных депутатов из фракции “Оппозиционный блок”, в том числе и Бойко, в том, что они ездят в Россию за указаниями. Бойко поднялся со своего места и несколько раз ударил Ляшко. Потом он еще раз начал драку, когда Ляшко возмутился, почему такие, как Бойко, не сидят в тюрьме.

В ответ на это председатель Верховной Рады Андрей Парубий предупредил Бойко, что за драки в парламенте будет инициировать запрет на посещение ему нескольких заседаний. Парубий подчеркнул, что прошло то время, когда представители тогдашней Партии регионов “с помощью кастетов ломали депутатам головы”. Спикер заверил, что не допустит таких ситуаций ни на Согласительном совете, ни в сессионном зале.

После того Бойко покинул помещение, где проходило заседание.