Ющенко готов говорить о новом спикере

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО готов в понедельник, 17 ноября, провести политические консультации с целью избрания нового председателя Верховной Рады.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил украинским журналистам по окончании энергетического саммита в Баку.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября ВР освободила Арсения ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проходило при помощи системы «Рада», а не тайно бюллетенями, как это предусмотрено регламентом ВР.

После этого в парламенте был зарегистрирован проект постановления об избрании Владимира ЛИТВИНА (фракция Блока Литвина) председателем Верховной Рады Украины. Автор документа - народный депутат Александр ОМЕЛЬЧЕНКО (“Наша Украина – Народная самооборона”).