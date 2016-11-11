МИД РФ не хочет вывода российских войск из Приднестровья через украинский "зеленый коридор", ищет "отмазки"

20:40, 11 ноября 2016
Политика
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В России считают вывод российских войск из непризнанного Приднестровья "провокационной затеей Украины". 

Российские "зеленые человечки" / REUTERS

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает ТАСС.

"Это провокационная затея, украинская сторона не правомочна принимать такие решения", - убежден пособник Лаврова.

Также Карасин считает, что российские военные находятся в непризнанном Приднестровье на основании неких международных договоренностей.

Читайте такжеГенерал указал на риски при выводе войск РФ из Приднестровья через украинский "зеленый коридор"6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья.

Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы. 

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