МИД РФ не хочет вывода российских войск из Приднестровья через украинский "зеленый коридор", ищет "отмазки"

В России считают вывод российских войск из непризнанного Приднестровья "провокационной затеей Украины".

Об этом заявил замглавы МИД России Григорий Карасин, передает ТАСС. "Это провокационная затея, украинская сторона не правомочна принимать такие решения", - убежден пособник Лаврова. Также Карасин считает, что российские военные находятся в непризнанном Приднестровье на основании неких международных договоренностей. Читайте такжеГенерал указал на риски при выводе войск РФ из Приднестровья через украинский "зеленый коридор"6 ноября ряд молдавских СМИ сообщили о том, что Украина готова предоставить "зеленый коридор" для вывода российского контингента и вооружения из населенного пункта Кобань, расположенного на территории непризнанного Приднестровья. Министр обороны Украины Степан Полторак отметил, что Украина поддерживает стремление молдавского народа относительно вывода с территории страны российской военной базы.

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