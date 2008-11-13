Черномырдина оскорбил тон заявления украинского МИД

Посольство РФ в Украине удивлено «грубым, оскорбительным тоном заявления министерства иностранных дел Украины от 13 ноября 2008 года относительно участия в запланированной презентации документального фильма («Война 08.08.08. Искусство предательства», рассказывающего о недавних событиях в Южной Осетии) Посла России Виктора Черномырдина и сотрудников российского Посольства».

«Действия Украинской Стороны явно противоречат общепринятым демократическим нормам в части свободы распространения информации», - утверждается в заявлении для СМИ посольства РФ в Украине.

Теперь Посольство РФ ожидает «обоснованных разъяснений» Киева о причинах «столь беспрецедентного противодействия демонстрации упомянутого фильма, не соответствующих принципам стратегического партнерства и добрососедства, зафиксированным в российско-украинских двусторонних договорах и соглашениях».

В посольстве напомнили, что 12 ноября «украинские власти воспрепятствовали премьерному показу в Киеве российского документального фильма». Также в заявлении посольства опровергаются «голословные обвинения Украинской Стороны в отношении содержания фильма «Война 08.08.08. Искусство предательства», размещенного в сети «Интернет».