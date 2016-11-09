Санкции ЕС против "депутатов Госдумы РФ" от Крыма вступили в силу (имена)

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, 8 ноября Евросоюз принял решение добавить так называемых «депутатов» в рамках заседания Совета ЕС на уровне министров экономики стран-членов ЕС с дальнейшим его обнародованием 9 ноября.

В список были включены Руслан Бальбек, Константин Бахарев, Дмитрий Белик, Андрей Козенко, Светлана Савченко и Павел Шперов.

Санкции, в частности, предусматривают замораживание активов и запрет на поездки, которые теперь будут распространены на 152 физических и 37 юридических лиц. «Эти меры были введены в марте 2014 года и были продлены в сентябре 2016 года до 15 марта 2017 года», - напомнили в Евросоюзе.

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Как сообщал УНИАН, 18 сентября на выборах в Госдуму РФ в Крыму были избраны восемь депутатов. Так называемыми «депутатами Госдумы» от Крыма стали шесть кандидатов от партии «Единая Россия». По партийным спискам прошли самопровозглашенные вице-премьер-министры Крыма Михаил Шеремет и Руслан Бальбек, а также прокурор Наталья Поклонская. В то же время Сергей Аксенов, который возглавлял список «Единой России» на полуострове, от депутатского мандата отказался.

Еще четыре человека «избраны» в одномандатных округах: Андрей Козенко, Константин Бахарев, Светлана Савченко, Дмитрий Белик. Все они представляют «Единую Россию».