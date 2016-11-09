Президент-загадка

Какой будет внешняя политика самой влиятельной страны мира – США с президентом Дональдом Трампом не знает никто. Похоже, этого не знает и сам победитель драматической президентской компании.

До своего похода в большую политику Трамп мало интересовался проблемами мира, в разрешении которых его страна принимала активное участие. Проводимые под его патронатом конкурсы красоты давали лишь общее впечатление о том, что на планете Земля есть много стран и много красивых женщин с разным цветом кожи и формой лица и длиной ног.

Решив два года назад посвятить себя политической карьере, фаворит президентской гонки в США пошел по пути нагромождения противоречивых заявлений при малом уважении к фактам.

Трамп, выбравший лозунгом своей кампании фразу "Сделаем Америку снова великой", заявлял, что США не должны учить жизни другие страны, но при этом подчеркивал необходимость утверждения лидерства своей страны.

Будущий президент не раскрывал свой план по согласованию нового курса на обретение Америкой величия с агрессивным режимом хозяина Кремля.

В перечне причин углубления мировых проблем он указывал на то, что российский президент Владимир Путин "не любит и не уважает" президента США Барака Обаму и конкурента на выборах Хиллари Клинтон. При этом будущий президент не раскрывал свой план по согласованию нового курса на обретение Америкой величия с агрессивным режимом хозяина Кремля.

Трамп говорил о желании провести первую встречу с Путиным до своей инаугурации 20 января 2017 года и в качестве затравки для разговора намекал на возможность признания оккупации Россией украинского Крыма.

"Мы можем утверждать уверенно, что президент Трамп разблокирует вопрос предоставления оружия в пользу Украине. Трамп может говорить приятные вещи про Путина, но тем временем он будет продавать Украине оружие", - заявил Гингрич.Сторонник победителя выборов экс-спикер Конгресса США Ньют Гингрич в сентябре в ходе посещения Киева пообещал, что администрация Трампа разблокирует решение о предоставлении Украине летального оружия.

Мы понимаем, что нельзя одновременно согласиться признать оккупацию Крыма и при этом начать вооружать Украину. Администрация США выберет что-то одно. И что именно, сегодня никто не скажет.

С большой долей уверенности можно лишь утверждать, что несостоявшееся избрание Клинтон привело бы к продолжению невнятной внешней политики Обамы.

Путин откровенно ставил на этих выборах на Трампа, но оправдает ли свои ожидания "темная лошадка"?

А именно при этом президенте Путин вначале захватил Крым в результате чего были убиты несколько украинских военнослужащих, а затем начал кровопролитную войну на востоке Украины. В результате агрессии были убиты уже порядка 10 тысяч наших сограждан, а более 1,7 миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома.

Неужели новый президент США отмахнется от этих фактов? Время легкого отношения к словам закончилась, начинается напряженная работа.

Да, Путин откровенно ставил на этих выборах на Трампа, но оправдает ли свои ожидания "темная лошадка"?

В своей первой речи после получения новостей о победе Трамп пообещал всем странам мира честное и справедливое отношение, политику "партнерства", а не агрессии.

Его близкий соратник Ньют Гингрич дал нам более определенное обещание.

"Уверен, что украинский народ имеет право защищать себя и свою страну. Вообще, такая политика – поддержка украинской независимости только на словах, без предоставления соответствующего современного вооружения для защиты – есть поражением и для США. При Трампе все должно быть иначе", - пообещал экс-спикер Гингрич.

Поживем – увидим.

На Будапештском меморандуме 1994 года о гарантиях территориальной целостности Украины стоит подпись президента США. Правда, мужа главного соперника на состоявшихся 8 ноября исторических выборах - Билла Клинтона. Дональду Трампу предстоит доказать на деле свое «справедливое» отношение к Украине.

Юрий Куликов