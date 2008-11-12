Ющенко: Тимошенко хотя бы раз в год надо говорить правду

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отказался комментировать позицию премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно отставки Арсения ЯЦЕНЮКА, отметив, что не уважает такое мнение. «Это - циничная, лживая, продажная позиция», - сказал Президент.

При этом В.ЮЩЕНКО раскритиковал комментарий премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО относительно событий в парламенте. «Мне кажется, премьер-министру хотя бы один раз в год надо говорить правду», - сказал В.ЮЩЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось с помощью системы «Рада», а не тайным голосованием бюллетенями, как это предусмотрено Регламентом.