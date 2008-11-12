Тимошенко советует не искать сантехников в Секретариате

Премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО уверена, что отставка Арсения ЯЦЕНЮКА с должности председателя Верховной рады не могла произойти без указки Президента Виктора ЮЩЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер сказала сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Увольнение Арсения ЯЦЕНЮКА - это стремление и желание забить последний гвоздь в демократическую команду, которая сегодня работает в парламенте, окончательно уничтожить надежду на возобновление демократической коалиции. Это попытка зачистить все, за что люди голосовали в 2004 году и выходили на все майданы», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее мнению, является очевидным, что отставка А.ЯЦЕНЮКА была принята за счет голосов части фракции НУ-НС. «Абсолютно очевидным для всех политиков является то, что без прямого поручения Президента такое увольнение председателя ВР не могло произойти. Не нужно искать слесарей и сантехников в Секретариате Президента и искусственно виновных. Непосредственную ответственность за отставку А.ЯЦЕНЮКА несет Президент», - считает она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, таким образом, Президент Украины В.ЮЩЕНКО стремится проложить дорогу к проведению досрочных парламентских выборов. «Потому, что ему (В.ЮЩЕНКО) необходимо иметь все решения Верховной Рады, которые не могли пробить через парламент, когда его возглавлял Арсений ЯЦЕНЮК», - добавила она.

«Истории известно большое количество предательств. Была и история Иуды, и Брута, была история полковника Искры о предательстве Мазепы. К сожалению, сегодняшняя ситуация, которая сложилась в политикуме, и которая, собственно говоря, имеет название «развал демократической коалиции», отставка председателя ВР…Я думаю, что история в таком же контексте войдет в новейшую историю Украины», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 ноября, ВР освободила А.ЯЦЕНЮКА от должности председателя парламента. Поддержали отставку А.ЯЦЕНЮКА 175 депутатов от фракции Партии регионов, 1 – от БЮТ, 10 – от “Нашей Украины – Народной самообороны”, 27 – от КПУ и 20 - от Блока Литвина.

Голосование проводилось при помощи системы «Рада», а не тайно с помощью бюллетеней, как это предусмотрено Регламентом.