Эксперт: Украина еще не потеряна для России

Поддержка населением Украины вступления в НАТО станет «точкой невозврата отрыва от России».

Об этом собственному корреспонденту УНИАН в РФ, заявил главный научный сотрудник Института международных экономических и политических исследований РАН Александр ЦИПКО.

«Ключевая точка невозврата будет пройдена тогда, когда подавляющая часть населения Украины станет сторонниками альянса», - сказал А.ЦИПКО.

В тоже время он считает, что Украина еще не потеряна для России так как соцопросы показывают, что около 60% украинцев – против вступления в НАТО.

По мнению эксперта, если Россия не сумеет предложить какой-то разумный проект сотрудничества, то, учитывая уже сложившиеся реалии, Украина постепенно будет уходить из зоны влияния России.

При этом А.ЦИПКО считает, что Украина для России это не объект влияния, а вопрос сохранения российского государства.